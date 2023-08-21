Медведь ворвался в лагерь туристов и раскидал их вещи

На Камчатке медведь пришел в лагерь туристов и разворошил их вещи. Об этом пишет Telegram-канал "Камчатка №1".

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Туристы разбили лагерь рядом с Вилючинским перевалом. Через некоторое время там внезапно появился молодой медведь. Дикий зверь прогулялся по территории, разорвал пакеты с продуктами и мешки с отходами, а затем попытался ворваться в палатки.

Однако путешественникам удалось отпугнуть медведя и прогнать из лагеря. В результате никто не пострадал.

Соцсети

Тем не менее, эксперты призывают туристов быть осторожнее, так как медведи часто возвращаются туда, где они нашли пищу.