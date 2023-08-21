На месте свалки под Петербургом могут построить горнолыжный курорт

На месте мусорного полигона «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленобласти после рекультивации могут построить горнолыжный курорт. Его проект уже направлен в областное правительство, сообщил владелец полигона Андрей Беспальченко.

«Все работы будут выполняться за счет собственных средств, мы не планируем привлекать финансирование из областного или федерального бюджета», – отметил он.

По словам Беспальченко, работы по рекультивации могут завершить в 2029 году, а горнолыжный курорт открыть уже в 2030-м, пишет «Деловой Петербург». Объем инвестиций потенциального проекта не называется.