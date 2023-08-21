В Карелии планируют ввести курортный сбор

В Карелии планируется введение курортного сбора. О подготовке соответствующих документов «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе региона. О сумме сбора говорить пока рано: он будет установлен по итогам обсуждений.

Между тем регион пользуется популярностью у туристов. Так, в прошлом году Карелию посетило почти полтора миллиона человек (1 490 099 туристов). Количество желающих приехать в регион растет. Если в первом полугодии 2022 года приехали 361 330 человек, то в 2023-м более чем на 10 тысяч больше – 371 469 человек.