Как сделать отдых на пляже безопасным

На пляже легко забыть о правилах безопасности, однако места отдыха у воды требуют повышенного внимания, сообщает Общественная Служба Новостей.

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В первую очередь нужно ознакомиться с прогнозом погоды. Не стоит планировать отдых в случае возможной грозы, дождя и сильного ветра. Аномальная жара также может представлять опасность для отдыхающих.

Перед входом на пляж следует убедиться, что в этой зоне разрешено купание. Также необходимо обратить внимание на предупреждающие знаки, которые могут говорить о сильном течении, подводных камнях и других опасностях.

На море погода меняется достаточно быстро, и маленькие волны могут превратиться в настоящие валы. Поэтому при усилении ветра лучше сразу выходить из воды.

В жаркую солнечную погоду организм быстро теряет воду, поэтому необходимо пить больше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Отправляясь на пляж, нельзя забывать о достаточном запасе чистой питьевой воды.