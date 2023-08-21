Shot: у стюардессы во время полета случился инсульт и остановилось сердце

Экстренную посадку пришлось совершить самолету "Уральских авиалиний", летевшему в Москву из Сочи, из-за проблем со здоровьем у бортпроводницы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Стюардессе стало плохо после того, как Airbus A321 набрал высоту, командир корабля по громкой связи обратился к пассажирам, чтобы выяснить, есть ли на борту врач. В Москву этим рейсом летел глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, за несколько минут он смог привести стюардессу в сознание и запустить ее сердце. Самолет совершил экстренную посадку в Волгограде, выяснилось, что у бортпроводницы произошел инсульт с последующей остановкой сердца, с борта воздушного судна девушку доставили в ближайшую больницу.