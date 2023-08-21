Самолет "Сочи — Москва" экстренно сел в Волгограде из-за инсульта у стюардессы

Летевший из Сочи в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу волгоградского аэропорта Анастасию Голодову. По ее словам, рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Сочи в Домодедово в 10:20, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния одного из пассажиров. После того как его передали в руки медиков, самолет продолжил полет. При этом, как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, у стюардессы летевшего из Сочи в Москву самолета случился инсульт и остановилось сердце. По данным источника, в аэропорту Волгограда бортпроводницу передали врачам, а воздушное судно продолжило свой путь в столицу. 18 августа в Китае экипажу пришлось экстренно посадить самолет из-за загоревшегося внешнего аккумулятора, который пассажир пронес на борт.