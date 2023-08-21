Россияне на неделю застряли в Армении и назвали ситуацию кошмаром

Россияне, застрявшие в Армении на неделю из-за переноса авиарейса, назвали ситуацию кошмаром. Об этом пишет E1.RU.

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Непредвиденная ситуация произошла с пассажирами рейса авиакомпании FlyOne, следовавшего из Еревана в Екатеринбург. Отмечается, что самолет должен был улететь в российский город еще 20 августа после полуночи.

Сначала полет перенесли с 01:20 на 02:00, после на 03:50, затем на 08:00 и далее на 09:00.

«Поспав и не увидев новых сообщений о переносе, мы поехали компанией из пяти человек в аэропорт к 7 утра». — рассказала одна из пассажирок.

По приезде в авиагавань россиянам сообщили, что 20 августа они, скорее всего, не вернутся на родину.

«Надеясь на лучшее, мы снова уехали в гостиницу поспать, чтобы вернуться к 13:00, но, проснувшись, увидели сообщение об отмене рейса с переносом его с 20.08 на 27.08», — добавила девушка.

По словам пострадавших туристов, перевозчик пока не расселил их по отелям, а новые билеты в Екатеринбург через Москву стоят примерно 40 тысяч рублей.

«Это кошмар, — пожаловалась собеседница издания. — Многим пришлось тратить деньги на билеты, так как останавливаться в Армении на неделю — это еще минимум 70 тысяч рублей».