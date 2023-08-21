За год Баренцбург и Пирамиду посетили более пяти тысяч туристов из Европы

За прошедший год в Баренцбурге и Пирамиде побывали более пяти тысяч туристов из Европы. Как уточнил директор треста «Арктикуголь» Антон Сергеев, большая часть туристов, которые посетили поселки российского присутствия норвежского Шпицбергена, прибыла из Норвегии.

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Это объясняется тем, что им легче добираться до Шпицбергена, поскольку добраться сюда норвежцы могут через Лонгир.

Что касается россиян, то среди туристов их не так много. Это объясняется отсутствием прямого авиасообщения.

В ближайшее время российская сторона Шпицбергена планирует нарастить турпоток из России, поэтому компания ведет переговоры перевозчиками, чтобы организовать чартерные рейсы.