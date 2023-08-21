На Байкале появится туристический маршрут к древнему месторождению мрамора. Объект будет оснащен всей необходимой инфраструктурой, парковкой и смотровыми площадками. Об этом сообщает ТАСС.

© runews24.ru

Часть финансирования для обустройства маршрута планируется привлечь за счет спонсорских взносов.

По уверению организаторов маршрута, негативного воздействия на месторождение туристы нанести не смогут, поскольку ценных растений там нет.

К тому же, попасть на месторождение смогут только те туристы, которые получат специальное разрешение. А к маршруту поступят только организованными группами.

О сроках открытия туристического пути пока не сообщается.