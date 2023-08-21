На Байкале появится туристический маршрут к древнему месторождению мрамора
На Байкале появится туристический маршрут к древнему месторождению мрамора. Объект будет оснащен всей необходимой инфраструктурой, парковкой и смотровыми площадками. Об этом сообщает ТАСС.
Часть финансирования для обустройства маршрута планируется привлечь за счет спонсорских взносов.
По уверению организаторов маршрута, негативного воздействия на месторождение туристы нанести не смогут, поскольку ценных растений там нет.
К тому же, попасть на месторождение смогут только те туристы, которые получат специальное разрешение. А к маршруту поступят только организованными группами.
О сроках открытия туристического пути пока не сообщается.
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