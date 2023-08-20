Туристы пожаловались на пропажу денег из номера отеля в Турции

В редакцию TourDom.ru обратился турагент: у его клиентов пропали деньги из номера в отеле Maya World Golf 4* в Сиде. Около 200 долларов лежало в женской сумке.

По словам Виталия, это произошло в первый же день отдыха. 14 августа сразу после заселения в 14 часов туристы оставили вещи в номере и пошли осматривать отель и пляж. Вернувшись через 3 часа, обнаружили сумку в открытом виде: проверили и увидели, что деньги исчезли.

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«Украли немного, но сам факт возмутителен, не успели приехать на отдых – настроение испорчено».

Туристы обратились на ресепшен, но там даже не удивились и не извинились:

«Сразу сказали: “Сами виноваты. Можете, конечно, заявить в полицию, но это бесполезно: никто вам деньги не вернет”. Судя по реакции менеджера, можно предположить, что у них это не в первый раз».

Отельный гид, которому россияне также сообщили о пропаже денег, сказала, что обращение в полицию ничего не даст: дескать, ничего не докажете, только зря потеряете время и нервы.

«Такая ситуация у меня впервые, – говорит Виталий. – С учетом слов гида даже не знаю, что еще посоветовать клиентам».

Ранее в подобной ситуации, когда в другом турецком отеле у россиян пропали деньги, юрист порекомендовала туристам по возвращении в Россию предъявить претензию туроператору и попробовать взыскать убытки через суд.

«Принимая во внимание, что гостиница находится за рубежом, за причинение ущерба туристам в ходе оказания услуг, входящих в турпродукт, несет ответственность туроператор», – отметила юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.

При этом нужно быть готовым доказать в суде факт кражи, а именно наличие суммы до ее пропажи. Для этого подойдут документы из полиции, обращение к руководству отеля, фото и видео, показания свидетелей.

Деньги и другие ценности туристам рекомендуют держать в сейфе, приложив перечень содержимого. Причем опись вещей и купюр должна быть заверена администрацией гостиницы. Если в отеле нет сейфа, можно сфотографировать наличные прямо в номере.