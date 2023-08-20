Из Сочи впервые запустили прямой авиарейс в Таиланд

"Мы летим в Таиланд уже в 20-й раз, - наперебой говорили корреспонденту "РГ" ставшие первыми пассажирами этого рейса супруги Ефимовы - Павел Тимофеевич и Людмила Ильинична. - Раньше летали из родного Ростова-на-Дону, а теперь, когда наш аэропорт закрыт, получилось из Сочи. Тоже удобно: приехали в три часа дня на поезде и сразу на самолет. Мы уже объездили тайские острова, в этот раз хотим просто купаться и загорать в чистом море. У нас там даже есть любимое кафе, где готовят самый вкусный том-ям".