Из Сочи впервые запустили прямой авиарейс в Таиланд
Сегодня в аэропорту Сочи было особенно много улыбчивых пассажиров в ярких нарядах и широкополых шляпах. Все потому, что они полетели с курорта на курорт. Из Сочи первый раз запустили прямой авиарейс на остров Пхукет (Таиланд).
"Мы летим в Таиланд уже в 20-й раз, - наперебой говорили корреспонденту "РГ" ставшие первыми пассажирами этого рейса супруги Ефимовы - Павел Тимофеевич и Людмила Ильинична. - Раньше летали из родного Ростова-на-Дону, а теперь, когда наш аэропорт закрыт, получилось из Сочи. Тоже удобно: приехали в три часа дня на поезде и сразу на самолет. Мы уже объездили тайские острова, в этот раз хотим просто купаться и загорать в чистом море. У нас там даже есть любимое кафе, где готовят самый вкусный том-ям".
Путевка на десять дней в четырехзвездочный отель на первой береговой линии обошлась опытным путешественникам в 137 тысяч рублей. Этот рейс чартерный, поэтому отдельно купить авиабилет не получится, только пакетный тур с проживанием в отеле.
"На первом этапе полеты запланированы до середины ноября с частотой раз в десять дней и будут выполняться на авиалайнере Boeing-767, рассчитанном на 336 мест, - отметил начальник отдела информационной политики и коммуникаций авиакомпании Azur Air Сергей Ахрамеев. - На первый рейс зарегистрировались 337 пассажиров, одному из которых менее двух лет, и он летит с родителями, не занимая отдельного места. Как мы и ожидали, загрузка полная. Время в пути составит около девяти часов. В полете пассажирам будет предоставлено двухразовое питание, включая горячее блюдо, а также дорожные наборы".
Прямые рейсы сделают популярный остров в Юго-Восточной Азии более доступным не только для жителей Сочи, но и для жителей других городов России, уверены представители перевозчика. Сочи стал седьмым городом, откуда авиакомпания организовала прямой рейс на Пхукет.
По словам директора по связям с общественностью группы компаний "Аэродинамика" Василия Торгашина, сейчас из Сочи открыты примерно 70 направлений - около 50 внутренних и 20 международных. С открытием рейса в Таиланд из аэропорта Сочи можно вылететь в 14 стран.
"Мы развиваем аэропорт Сочи как южный авиационный хаб. Он успешно обеспечивает трансферные перевозки пассажиров из регионов страны и городов юга России, - уточнил директор по авиационной коммерции группы компаний "Аэродинамика" Александр Никонов. Он добавил, что азиатские курорты набирают большую популярность среди туристов, и открытие прямого авиасообщения в Таиланд, безусловно, будет способствовать увеличению туристического потока.