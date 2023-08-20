Туристка вернула деньги за круиз из-за двуспальной кровати в каюте

Туристка из Пермского края отсудила у ООО «Кам-Тур» 123 тыс. руб. за испорченный отдых. Женщине пришлось отказаться от круиза из Чебоксар на теплоходе «Хирург Разумовский» из-за неудобного размещения: в каюте находилась одна двуспальная кровать.

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Одна из туристок купила путевку для себя и своей знакомой в июле 2022 года. Стоимость тура составила 79 тыс. руб. на двоих. В августе при посадке на лайнер подруги узнали о нюансах проживания. Учитывая свой немолодой возраст, они решили, что не смогут спать на протяжении всего круиза в одной постели. Сотрудники теплохода не смогли предоставить им дополнительное место даже за доплату. Туристы позвонили турагенту, с которым был заключен договор, но тот на звонки не ответил.

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В результате одна из женщин от поездки отказалась и обратилась к турагенту с претензией. Из «Кам-Тур» она получила ответ, что возврат невозможен, поскольку фактически понесенные расходы туроператора составили 100% стоимости круиза.

Туристке помогло вмешательство управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Там установили, что во всех документах – договор, заявка на бронирование и ваучер – нет информации о том, что в каюте одна двуспальная кровать, а не две односпальные. Не было этих сведений и на сайтах турагента и туроператора – ООО «Кубань». Таким образом, турагент не сообщил потребителю полную информацию о круизе.

Управление РПН подготовило иск к турагенту с требованием взыскания денег по договору, неустойки, морального вреда и штрафа. Мировой судья Ильинского судебного района привлек в качестве соответчика туроператора. В результате судья присудил вернуть туристке лишь стоимость тура за вычетом ФПР.