Столичные аэропорты работают штатно после подавления беспилотника средствами РЭБ

«Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. <…> В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на запасные аэропорты было перенаправлено шесть рейсов, где они выполнили успешную посадку. Два – в Нижнем Новгороде, один в Санкт-Петербурге и три рейса приземлились в столичном аэропорте Шереметьево. После отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.