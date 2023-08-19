Эксперт рассказал, как выспаться во время полета

Во время полета бывает трудно выспаться из-за различных факторов. Как провести время с комфортом и отдохнуть несмотря ни на что, изданию The Sun рассказал владелец компании Online-Bedrooms Бен Слейтер.

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Во-первых, стоит отказаться от приема тяжелой пищи. Вероятнее всего, она вызовет у вас чувство дискомфорта и вздутие живота, отмечает Слейтер.

Во-вторых, следует взять с собой в салон пару аксессуаров: маску для сна и беруши. Это идеальный вариант для избавления от света и шума, которые, как правило, сопровождают любой полет.

Наконец, для большего спокойствия можно взять с собой эфирное масло, например, лаванды. Если капнуть его на запястье, оно поможет расслабиться и настроиться на сон, уверяет Бен.