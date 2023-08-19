В Анапе с туристки потребовали 14 600 рублей за детские тату

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» разгорелись жаркие споры вокруг истории отдыхающей в Анапе семьи, у которых за небольшую детскую татуировку запросили 14 600 руб.

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Виктория обратилась к двум девушкам на Центральном пляже, чтобы те нарисовали ее дочери бабочек. В итоге за небольшой рисунок художницы взвинтили баснословный ценник.

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«Не делайте временные тату детям. Развод на деньги. Две девушки на входе – всего самого худшего вам! За вот это сначала сказали 14 600. В итоге, так как не было денег больше и ребенок расплакалась, заплатили 7500 руб.», – поделилась Виктория.

Многие удивляются, почему мама сразу не спросила цену. Вероятнее всего, женщине даже в голову не пришло, что небольшую картинку могут оценить в такую стоимость, поэтому и не спросила. Однако одна из подписчиц разъяснила, как действует на южных пляжах такой «бизнес».

«К сожалению, это правда. Когда спрашивают цену, говорят что-то типа 300 руб. А когда по факту приходит оплата – говорят, что цена была сказана за 1 кв. см. Понятно, что абсолютный развод. Но сама ситуация абсолютно реальная и повторяется не первый год», – написала девушка.



«Самый популярный развод с этими татушками», – подтверждает другой фолловер.

Комментаторы в таких случаях советуют вызывать полицию или спрашивать кассовый чек – тогда «сразу тату будет в подарок».

«Так Виктории же еще скидку 50% сделали, чем она недовольна? Крайне выгодная сделка!» –

«Это ситуация, когда турист действительно сам дурак. Виктория сама попросила сделать девочке тату. Но Виктория молодец, сторговалась с 14 600 до 7500! Для Виктории ситуация будет опытом. Ну а всяческие органы, конечно же, в упор не видят татуразводчиков», – пишут подписчики.

Похожая история произошла на другом конце Анапы. На пляже села Витязево мама с ребенком обратилась в тату-салон, чтобы сделать сыну красивый рисунок. В результате мальчику нарисовали на руке символ Инь и Ян. Свое «творчество» мастер оценил в 5 тыс. руб.

«Подошли к "салону", лежит прейскурант весь завален картинками и видно только цифры: 100, 200, 300 руб. Выбрали небольшую картинку, нам нарисовали ее и оказалось, что я должна заплатить 5000 руб.!» – рассказала отдыхающая.