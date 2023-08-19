Первый рейс Киров – Казань отправился с полной загрузкой

В планах - развитие межрегиональных авиамаршрутов.

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18 августа в 22:00 из Кировского аэропорта Победилово вылетел первый за несколько лет прямой рейс в столицу Татарстана.

Напомним, договоренность о запуске прямого межрегионального рейса была достигнута губернатором Кировской области Александром Соколовым и раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Оба региона выделили средства для реализации регулярных перелетов.

Теперь по вторникам, пятницам и воскресеньям можно быстро и комфортно добраться до важного экономического и культурного центра Поволжья и обратно, - сообщил Александр Соколов в своём телеграм-канале. - Расписание оптимальное и для бизнеса, и для туристов. Сейчас рассматриваем новые направления полетов.

На первый рейс из Кирова были раскуплены все билеты, борт отправился с полной загрузкой.

В честь первого полёта по маршруту Киров – Казань для пассажиров в аэропорту «Победилово» на регистрации была создана праздничная атмосфера, вручены памятные сувениры.

А одному из пассажиров случайным выбором вручили сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта Победилово.

Я никогда не была в Казани, идея поехать возникла спонтанно. Всего час полёта - и ты на месте, это очень приятно и комфортно, - поделилась кировчанка Елена, которая и получила презент от компании.

Другая жительница города Кирова - Галина - также обратила внимание на удобство прямого рейса в Казань.

У меня в Казани дочка с детьми, а мы едем в гости, погулять. На поезде - 17 часов, на самолете - час, - сказала Галина. - Узнали, что такой рейс открывается, и решили полететь. Это классно!

Стоит отметить, что в планах у областного правительства – увеличение числа межрегиональных авиамаршрутов.