Визовые туры в Китай начали набирать популярность среди туристов
Btb-издание RTN сообщает, что туры в Китай продаются хорошо из-за отложенного спроса, который наблюдался во время пандемии. Так, у туроператора Go China глубина продаж достигает середины ноября.
Туроператоры хотят, чтобы безвизовый режим для групп заработал как можно скорее, чтобы россияне смогли посетить Китай по групповым спискам.
В компании China Travel туры в КНР расписаны до Нового года.
Владелец Go China Сергей Седов отметил, что у группового режима есть как плюсы, так и минусы. Если кто-то из общего списка не успеет к вылету, то у остальной группы появятся проблемы.
Из-за высокой стоимости туров путешественники не хотят рисковать, поэтому ставят индивидуальную визу в паспорт.
В Погранслужбе ФСБ РФ рассказали, что за первые полгода российские туристы совершили почти 280 тысяч поездок в Китай.