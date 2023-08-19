Визовые туры в Китай начали набирать популярность

Btb-издание RTN сообщает, что туры в Китай продаются хорошо из-за отложенного спроса, который наблюдался во время пандемии. Так, у туроператора Go China глубина продаж достигает середины ноября.

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Туроператоры хотят, чтобы безвизовый режим для групп заработал как можно скорее, чтобы россияне смогли посетить Китай по групповым спискам.

В компании China Travel туры в КНР расписаны до Нового года.

Владелец Go China Сергей Седов отметил, что у группового режима есть как плюсы, так и минусы. Если кто-то из общего списка не успеет к вылету, то у остальной группы появятся проблемы.

Из-за высокой стоимости туров путешественники не хотят рисковать, поэтому ставят индивидуальную визу в паспорт.