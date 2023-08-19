Для российских туристов могут отменить визы в КНР

Визы для российских туристов для посещения Северной Кореи могут быть отменены в перспективе, об этом СМИ рассказал консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй.

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По его словам, на сегодняшний день уже отменены визы для туристических групп. Дипломат отметил, что для реализации этого необходимо решить ряд вопросов, касающихся безопасности и мигрантов, особенно в регионе Дальнего Востока.