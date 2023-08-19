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Для российских туристов могут в будущем отменить визы в КНР

Визы для российских туристов для посещения Северной Кореи могут быть отменены в перспективе, об этом СМИ рассказал консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй.

Для российских туристов могут отменить визы в КНР
© nsn.fm

По его словам, на сегодняшний день уже отменены визы для туристических групп. Дипломат отметил, что для реализации этого необходимо решить ряд вопросов, касающихся безопасности и мигрантов, особенно в регионе Дальнего Востока.

Жителям Дальнего Востока больше интересно поехать в Китай, чем в Северную Корею, заявил ранее «Радиоточке НСН» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.