Китайские визы для туристов из России могут отменить

Консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй заявил, что китайские визы для российских туристов в перспективе могут быть отменены. Об этом он сообщил ТАСС на Глобальном форуме молодых дипломатов.

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"Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе", - сказал консул.

Ранее граждане России лишились около €5,5 млн из-за отказов в выдаче шенгенских виз в 2022 году. РФ оказалась на втором месте в рейтинге стран, жители которых чаще всего подавали документы на оформление виз в Европейский союз (ЕС). По оценкам экспертов, всего от россиян поступило 687 тысяч подобных заявлений. При этом лидером стала Турция (778 тысяч обращений), а замкнула тройку Индия (672 тысячи заявок).