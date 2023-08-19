В Сочи приняли пятимиллионного туриста с начала года

Сочи посетили уже пять миллионов туристов с начала 2023 года. Юбилейного гостя на курорте встретили 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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Пятимиллионным туристом стал Андрей Пронин из Самары, который прилетел в Сочи со своей женой. В аэропорту его встретили представители местных властей.

"В торжественной обстановке в санатории гостям вручили сертификат "Пятимиллионного туриста" 2023 года, подарочные карты, сувениры бренда "Выбирай сочинское", - отметили в пресс-службе мэрии Сочи.

На текущий момент общее количество турпотока в сравнении с тем же периодом 2022 года выросло на 3 процента. По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, сейчас идет самый пик летнего сезона и объекты размещения заполнены на 95 процентов. При этом в санаториях людей даже больше, чем они могут вместить по стандартной емкости, благодаря дополнительным местам.

"Мы видим возрастающий интерес гостей к оздоровлению в летний период. Сохранение высокого турпотока ожидается и на бархатный сезон – коллективные средства размещения в сентябре-октябре уже забронированы на 70-80 процентов. Формируем для наших гостей событийную программу. И уже приступаем к подготовке к зимнему сезону", – отметил Копайгородский.