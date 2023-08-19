Зимние туры в Таиланд уже в продаже

Туры в Таиланд на зимний сезон – 2023/2024 уже появились в продаже на российском рынке. При текущей политической и экономической обстановке 3–4 месяца – это огромная глубина бронирования. Находятся ли среди россиян люди, готовые планировать и оплачивать отдых на столь отдаленную перспективу?

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Об этом корреспондент TourDom.ru спросил экспертов туроператора Coral Travel, который в августе выставил на продажу туры в Таиланд с перевозкой AZUR air (программа стартует 31 октября, периодичность полетов – дважды в неделю).

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В Coral Travel сообщили, что да – заявки поступают, их, конечно, нельзя назвать массовыми, но в половине случаев клиенты готовы полностью оплачивать зимний отдых уже сейчас. В системе бронирования туроператора есть оплаченные брони на декабрь и даже январь-февраль. По динамике продаж Таиланд опережает другие зимние направления компании (Египет, ОАЭ и Мальдивские острова), средний чек – 1300 евро на человека.

Главный фактор, побуждающий клиентов тратить деньги заранее, – это перспективы дальнейшего ослабления рубля. Те немногие путешественники, которые уверены в своих планах на зиму, хотят зафиксировать сегодняшний курс, потому что ожидают подорожания туров из-за волатильности национальной валюты.

«Мы рекомендуем клиентам поступать именно так: выбирать надежного туроператора и оплачивать зимний отдых заранее, – говорит Мария Винникова, директор турагентства “Круиз-Трэвел”. – Некоторые решаются».



«Да, стопроцентная предоплата – единственный способ застраховаться от скачков рублевого курса», – подтверждает Роман Елагин, директор розничной турфирмы «Инфотур». Кстати, он согласен с мнением экспертов из Coral Travel, что Таиланд станет фаворитом среди направлений зимы-2023/2024: «По цене и качеству туристического сервиса ни одна страна с ним не конкурирует. Хотя… может быть, Шри-Ланка, и то с оговорками».

Главной проблемой сезона на таиландском рынке, по словам турагентов, может стать дефицит отелей.

«В прошлом году мы с этим столкнулись, – вспоминает Марина Черникова, руководитель офиса продаж “Акватур”. – Вероятно, отельеры и весь туристический сектор Таиланда оказались не готовы к возобновлению турпотока после ковидных ограничений. Речь не о Coral, конечно. Но в целом на рынке это ощущалось».



«Да, нужны востребованные отели на гарантии, чтобы заявки обрабатывались быстро, тогда нам проще удержать клиента, – продолжает тему Мария Винникова. – И еще надо учесть тенденции спроса. Растет интерес к виллам и гестхаусам, многие туристы улетают в Таиланд на всю зиму, поэтому вместо отелей выбирают альтернативы размещения».