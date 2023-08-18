Россия возобновляет прямое авиасообщение с Северной Кореей

Надеемся, что путешественники, которые переживали, что границы для нас теперь закрыты, успокоились. Чуть ли не каждую неделю из России запускаются прямые рейсы даже в недоступные прежде страны. Азия, например, видит плюсы в том, что наши соотечественники теперь не могут летать в Европу — Восток, как показал опыт, россиянам нравится куда больше. А для тех, кто уже объездил вдоль и поперек даже эту часть света или готов пощекотать себе нервишки, есть новость: Россия возобновляет прямое авиасообщение с (внимание!) Северной Кореей.