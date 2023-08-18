Россия возобновляет прямое авиасообщение с Северной Кореей
Надеемся, что путешественники, которые переживали, что границы для нас теперь закрыты, успокоились. Чуть ли не каждую неделю из России запускаются прямые рейсы даже в недоступные прежде страны. Азия, например, видит плюсы в том, что наши соотечественники теперь не могут летать в Европу — Восток, как показал опыт, россиянам нравится куда больше. А для тех, кто уже объездил вдоль и поперек даже эту часть света или готов пощекотать себе нервишки, есть новость: Россия возобновляет прямое авиасообщение с (внимание!) Северной Кореей.
Первые после пандемии авиарейсы компании Air Koryo по маршруту Пхеньян — Владивосток запланированы на 25 и 28 августа. Даты появились на сайте перевозчика, а позже информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта Владивостока. Обойдется перелет примерно в 20 тысяч рублей. Пока неизвестно, будут ли еще рейсы и вообще смогут ли корейские путешественники вернуться. Но, признаться, у Северной Кореи все шансы покинуть рейтинг самых негостеприимных стран — по крайней мере, по версии россиян.