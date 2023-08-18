Туристы не могут купить билеты в Северную Корею

Прямое авиасообщение с Северной Кореей должно восстановиться в ближайшие дни. Авиаперевозчик из КНДР Air Koryo готов возобновить рейсы из Пхеньяна во Владивосток, которые он в последний раз выполнял еще до пандемии в 2020 году. Авиакомпания опубликовала на своем сайте расценки на билеты. Путь в одну сторону обойдется пассажирам в 230 долларов.

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Как утверждают в пресс-службе дальневосточного аэропорта, первый самолет из Северной Кореи здесь ждут уже 25 августа, следующий – 28-го. Найти подтверждений этому на сайте северокорейской компании не удалось – система онлайн-бронирования перевозчика сбоит и не дает выбрать дни вылета в календаре. По той же причине невозможно и купить билет.

Большая часть участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» не расстроилась данному факту. Более 40% из полутора тысяч проголосовавших считают, что в КНДР им делать нечего: «Там же ни шагу влево, ни шагу вправо – прикрепят подготовленных людей, покажут, что нужно, и проводят домой. Одним словом, театр».

«Ну что же вы не хотите лететь? Это же уникальная возможность полетать на Ил-62», – шутят туристы, намекая на возраст и качество флота Air Koryo. Как утверждают в аэропорту Владивостока, рейсы всё-таки планируется выполнять на других бортах – Ту-204.