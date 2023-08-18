Северную Корею назвали непривлекательным туристическим направлением

«Туризм в Северную Корею и в допандемийные времена был очень слабо развит, потому что это абсолютно малоинтересное направление. Там невозможно ходить одному: вы постоянно перемещаетесь под наблюдением некого гида, который как бы сам не говорит, но, по догадкам, является внештатным сотрудником спецслужб. По факту, этот гид покажет только то, что можно показывать», — отметил Мкртчян.