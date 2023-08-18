Северную Корею назвали непривлекательным туристическим направлением
Северная Корея не является привлекательным туристическим направлением для россиян. Об этом в эфире НСН заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, комментируя известие о возобновлении рейсов Владивосток — Пхеньян. По его словам, жителям Дальнего Востока интереснее поехать в Китай.
«Туризм в Северную Корею и в допандемийные времена был очень слабо развит, потому что это абсолютно малоинтересное направление. Там невозможно ходить одному: вы постоянно перемещаетесь под наблюдением некого гида, который как бы сам не говорит, но, по догадкам, является внештатным сотрудником спецслужб. По факту, этот гид покажет только то, что можно показывать», — отметил Мкртчян.
Он добавил, что эти рейсы скорее предназначены для рабочих мигрантов из КНДР, которые будут трудиться в Приморском крае.
Северокорейская авиакомпания Air Koryo опубликовала на своем сайте рейсы до Владивостока. Сообщается, что полет обойдется в $230. Полеты были отменены несколько лет назад из-за пандемии, однако сейчас ограничения снимаются.