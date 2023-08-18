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В Петербурге разработают туристический маршрут в Арктику

Специалисты приступили к разработке туристического маршрута из Санкт-Петербурга в Арктику в рамках проекта «По следам великих северных экспедиций».

В Петербурге разработают туристический маршрут в Арктику
© Unsplash

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Там уточнили, что новый маршрут подчеркнёт непосредственную связь Петербурга с легендарными арктическими исследованиями, а также напомнит современникам о Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, проект которой утвердил в 1724 году Пётр Великий.

По плану центром маршрута станет Пустозёрск — первый русский арктический город. Летом до него туристы смогут добраться на катерах, а зимой — на снегоходах.

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