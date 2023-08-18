В АТОР рассказали, зачем нужны рейсы в Северную Корею
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что рейсы в Северную Корею из Владивостока от Air Koryo - это не про туризм. По его словам, КНДР не будет пользоваться высоким спросом у российских туристов, в отличие от Китая.
«Туризм в Северную Корею и в допандемийные времена был очень слабо развит, потому что это абсолютно малоинтересное направление. Там невозможно ходить одному: вы постоянно перемещаетесь под наблюдением некого гида, который как бы сам не говорит, но, по догадкам, является внештатным сотрудником спецслужб. По факту, этот гид покажет только то, что можно показывать, сами вы не имеете права ничего смотреть, дается очень ограниченное свободное время. Это не про туризм, про что угодно, но точно не про туризм. Почему, например, Москва - Пхеньян не делают рейсы? Почему именно Владивосток - Пхеньян? Эти рейсы будут в первую очередь для рабочих мигрантов из Северной Кореи, которые будут работать в Приморском крае», - сообщил эксперт НСН.
По его словам, жителям Дальнего Востока значительно более интересно ездить в Китай.
«Сейчас сделали групповые безвизовые поездки. Уже первые группы из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска массово поехали в Китай. Они там могут что-то купить интересное, в России продать, что-то из России повезти в Китай», - сообщил он.