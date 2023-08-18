«Аэрофлот» возобновит рейсы на Пхукет из регионов

С октября «Аэрофлот» возобновит полетную программу на Пхукет из Красноярска и Владивостока. Билеты уже появились в продаже на сайте авиакомпании.

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Первый рейс из Красноярска на тайский курорт отправится 6 октября. Вылеты запланированы с периодичностью 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Из аэропорта Емельяново Boeing 777-300ER будет отправляться в 14:40, время в пути – 7,5 часа. На Пхукете самолет приземлится в 22:05.

Рейсы SU 0635 Пхукет – Красноярск заявлены по понедельникам и четвергам, в 13:15.

Билет на первый вылет из Емельяново на тайский остров можно приобрести за 30 тыс. руб. Перелет в обе стороны с 6 по 16 октября обойдется в 49 тыс. руб.

Из Владивостока полеты на популярный курорт Таиланда начнутся 4 октября и будут выполняться по средам и субботам на самолете того же типа. Отправление из Владивостока анонсировано в 03:10, а прибытие на остров – в 07:25. Пассажиры проведут в воздухе 7 часов.

Обратный рейс SU 0639 вылетит с Пхукета в 23:50 и вернет пассажиров в Россию к 09:50. Вероятно, такое время будет удобным для туристов: первый и последний дни отпуска они смогут полноценно отдыхать.

Места на первых рейсах с 4 по 13 октября можно забронировать за 49,5 тыс. руб.

Отметим, из Красноярска и Владивостока «Аэрофлот» уже выполняет прямые рейсы по другому тайскому маршруту – в Бангкок. В столицу Таиланда он также летает из Новосибирска и Иркутска. Программа началась еще в июле.

С этого же месяца авиакомпания досрочно возобновила перевозку из Новосибирска на Пхукет, а также впервые поставила прямые рейсы на тайский остров из Хабаровска.