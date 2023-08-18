"Наносят ущерб имиджу Миконоса": туристов возмутил счет за обед на 72 тыс. рублей

"Наносят ущерб имиджу Миконоса": отдыхающие на курорте туристы получили счет за обед на сумму 72 тыс. рублей
Отдыхающие на курорте Миконос туристы пожаловались на завышенные цены и отсутствие меню в местном кафе под названием DK Oyster. Об этом сообщает издание Bristol Life.
Согласно одному из отзывов, путешественники решили пообедать в данном заведении. Они заказали 3 апельсиновых сока, 1 коктейль Aperol Spritz, а также 1 среднюю порцию кальмаров и креветок. В конце трапезы официант принес чек на сумму свыше 711 евро.
"Если бы у меня было время, я бы обратился в полицию, но нам нужно было как можно скорее вернуться на лайнер. Заведение нужно закрыть!!! Они наносят ущерб имиджу Миконоса. Есть другие, гораздо более дешевые варианты", – высказался на этот счет недовольный клиент.
Согласно другим отзывам на кафе, официанты не спешат приносить меню посетителям и уклончиво отвечают на вопросы о стоимости блюд и напитков.
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