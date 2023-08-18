"Наносят ущерб имиджу Миконоса": туристов возмутил счет за обед на 72 тыс. рублей

"Если бы у меня было время, я бы обратился в полицию, но нам нужно было как можно скорее вернуться на лайнер. Заведение нужно закрыть!!! Они наносят ущерб имиджу Миконоса. Есть другие, гораздо более дешевые варианты", – высказался на этот счет недовольный клиент.