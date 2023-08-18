Тревел-блогер объяснила, как россиянам оформить визу в Иран

Россияне могут оформить визу в Иран заранее в электронном виде или поставить ее после прибытия в республику, имея на руках референс-код, выданный на гражданина РФ в МИД Ирана, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Эксперт подчеркнула, что документ также получают в консульстве.

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Визу российские туристы могу либо оформить заранее в электронном виде, либо получить в консульстве, также можно поставить ее по прилету, имея на руках визовую поддержку в виде референс-кода, выданного на гражданина России в МИД Ирана, — добавила Ансталь.

По ее словам, цена за недельный тур на двоих в Иран начинается от 240 тысяч рублей с включенными завтраками. Ансталь подчеркнула, что Иран не пользуется большой популярностью у граждан РФ, однако население там крайне вежливое и доброжелательное.

Ранее Ансталь заявила NEWS.ru, что российским туристам в Иране придется соблюдать дресс-код, так как это мусульманская страна. Она отметила, что женщины в обязательном порядке носят длинные юбки или брюки, а также верхнюю одежду, закрывающую локти, и головной убор.