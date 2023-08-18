Почти 70% туристов оценивают отели Петербурга положительно

Исследования показывают, что 69% туристов оценили качество отелей и гостиниц в Северной столице положительно.Оценка осуществлялась по нескольким критериям, таким как расположение, стоимость номера, уровень комфорта и обслуживание персонала.

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Например, 27,6% гостей отметили, что проживание в номерах не было комфортным из-за высокой слышимости, в то время как остальные остались нейтральными, сообщает 78.ru со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Большинство туристов (76,8%) планируют вернуться в те гостиницы, в которых уже останавливались на выходные или в отпуске.

Ещё 10,7% рассматривают возможность выбора уже знакомых отелей или гостиниц. Однако, 12,5% туристов готовы искать другое жилье при следующем посещении города на Неве.