Почти 70% туристов оценивают отели Петербурга положительно
Исследования показывают, что 69% туристов оценили качество отелей и гостиниц в Северной столице положительно.Оценка осуществлялась по нескольким критериям, таким как расположение, стоимость номера, уровень комфорта и обслуживание персонала.
Например, 27,6% гостей отметили, что проживание в номерах не было комфортным из-за высокой слышимости, в то время как остальные остались нейтральными, сообщает 78.ru со ссылкой на исследование OneTwoTrip.
Большинство туристов (76,8%) планируют вернуться в те гостиницы, в которых уже останавливались на выходные или в отпуске.
Ещё 10,7% рассматривают возможность выбора уже знакомых отелей или гостиниц. Однако, 12,5% туристов готовы искать другое жилье при следующем посещении города на Неве.
Ранее сообщалось, что за 2022 год с помощью туризма Петербург привлек в экономику города порядка 370 миллиардов рублей. Данный показатель на 57% больше, чем в 2021-м.