Туристов предупредили о необходимости соблюдения дресс-кода в Иране

Туристам в Иране требуется соблюдать дресс-код. Об этом порталу NEWS.ru рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

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По ее словам, в стране женщины обязательно носят длинные юбки или брюки, закрывающую локти верхнюю одежду и головной убор.

"Не обязательно хиджаб, но голова должна быть прикрыта", – уточнила Ансталь.

Дресс-код в стране соблюдают в том числе мужчины. Так, они не должны носить шорты: вместо них стоит отдавать предпочтение брюкам или джинсам ниже колен.

Есть и другие нюансы, о которых важно знать путешественникам, отмечает блогер. Например, некоторые отели запрещают жить в одном номере парам, отношения которых официально не зарегистрированы. Однако в этом случае многое зависит от политики конкретной гостиницы.

"По поводу чувств на публике тоже строго – ходить за руку, обниматься можно, но не более того. Плюс в Иране сухой закон, алкоголь вы нигде не найдете, и за провоз спиртного в страну могут быть серьезные последствия", – также рассказала Наталия.