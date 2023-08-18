В Египте открыли пляжи в Дахабе: акула оказалась неопасной
В Египте вчера вновь открыли пляжи в городе Дахаб на Южном Синае: опасных акул в округе не обнаружили. Принятое за пару дней до этого решение о запрете всех развлечений на море было вызвано мерами предосторожности. Местные власти перестраховались, чтобы не допустить гибели туристов, уточнило издание Sky News Arabia.
Поводом для вывешивания на побережье черных флагов стал видеоролик в соцсетях, вызвавший опасения у отдыхающих. В нем видно, что у самого берега плавает большая рыбина. Поблизости от этого места – городской пляж, популярный среди любителей дайвинга и водных видов спорта.
Представитель Министерства окружающей среды заявил, что специалисты следят за перемещением акул в этом районе. Мониторинг подтвердил отсутствие рисков для туристов.
«Появление акул на пляже, будь то в Дахабе или где-либо еще, нормально, потому что это их место обитания», – отметил Ашраф Сиддик, исследователь египетского Института океанографии.
По его словам, причины, по которым акулы выходят к берегу в том, что они ищут пищу или спасаются от нападения дельфинов, чьи зубы способны нанести им серьезные раны. Тем, кто хочет плавать и нырять, лучше это делать в местах, где водятся дельфины, потому что акулы боятся находиться с ними в одном месте, посоветовал он отдыхающим.