В Египте открыли пляжи в Дахабе: акула оказалась неопасной

В Египте вчера вновь открыли пляжи в городе Дахаб на Южном Синае: опасных акул в округе не обнаружили. Принятое за пару дней до этого решение о запрете всех развлечений на море было вызвано мерами предосторожности. Местные власти перестраховались, чтобы не допустить гибели туристов, уточнило издание Sky News Arabia.

© tourdom.ru

Поводом для вывешивания на побережье черных флагов стал видеоролик в соцсетях, вызвавший опасения у отдыхающих. В нем видно, что у самого берега плавает большая рыбина. Поблизости от этого места – городской пляж, популярный среди любителей дайвинга и водных видов спорта.

Представитель Министерства окружающей среды заявил, что специалисты следят за перемещением акул в этом районе. Мониторинг подтвердил отсутствие рисков для туристов.

«Появление акул на пляже, будь то в Дахабе или где-либо еще, нормально, потому что это их место обитания», – отметил Ашраф Сиддик, исследователь египетского Института океанографии.