Отдых в Абу-Даби станет более доступным

С 1 сентября 2023 года в эмирате Абу-Даби отменят некоторые муниципальные сборы и снизят тарифы туристических сборов. Об этом сообщает портал TURIZM.RU .

Для прибывающих в этот эмират путешественников сократятся обязательные расходы. В частности, больше не нужно будет ежедневно платить 15 дирхамов (чуть более 400 рублей) муниципального сбора, туристический сбор при заселении в гостиницу снизится на 2%, а в ресторанах при отелях для иностранцев будет действовать 10% скидка.