Пассажиры рейса Москва — Анталья застряли в аэропорту из-за отдыхающих пилотов

Порядка 500 пассажиров авиарейса Москва — Анталья уже более семи часов не могут вылететь из аэропорта Шереметьево. Об этом стало известно в пятницу, 18 августа.

Изначально причиной задержки стала неправильно оформленная виза у пилотов. Однако после того, как вопрос с документами был решен, экипаж отправился отдыхать согласно техническим нормам.

По словам одного из пассажиров, с возмущенными туристами общаются только сотрудники полиции, но точной информацией они не располагают. При этом представители компании на связь не выходят. В настоящее время около 500 людей не знают, где находится их багаж и сколько им еще ждать вылета, передает «Москва 24».

Похожая история случилась 14 августа, когда российские туристы застряли в аэропорту Антальи почти на 40 часов из-за задержки рейса авиаперевозчика. Что делать в такой ситуации пассажирам и на какую компенсацию они вправе рассчитывать — в материале «Вечерней Москвы».