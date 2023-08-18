«Учим французов петь русские романсы»: дневник россиянина из кругосветки

Продолжается кругосветка Russian ocean way на надувном парусном катамаране, в которую отправились сибирские путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Березкин. Они стартовали из Кронштадта 1 июля 2021 года, и до сих пор идут по пути русских мореплавателей Крузенштерна, Беллинсгаузена, Литке, Коцебу, Головнина и Врангеля. К сибирякам присоединились два француза Винсент Боже и Эмиль-Малек Ханна. Евгений Ковалевский передал «Газете.Ru» выдержки из своего дневника, которые мы публикуем в День географа.

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Кругосветное путешествие на надувном катамаране продолжается уже 2 года. На настоящий момент преодолена уже большая часть маршрута. Евгений Ковалевский и Станислав Березкин хотят поставить три спортивных мировых рекорда. Первый рекорд – сам факт кругосветного плавания на надувном парусном тримаране — судне, которое имеет всего три надувных баллона, оно не оборудовано для длительных путешествий, полностью лишено удобств. Второй рекорд — самое дальнее плавание на надувном судне. Третий рекорд — обход вокруг мыса Горн на надувном парусном судне. Этого уже сделано. Перед Днем географа путешественники были на острове Фиджи в Тихом океане, откуда взяли курс на Вануату.

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На острове Фиджи

Отрывок из дневника Евгения Ковалевского от 4 августа 2023 года (пунктуация и стиль сохранены)

Фиджи, Вануа-Леву, Савусаву

Мы уже почти неделю на острове Вануа-Леву, архипелаг Фиджи.

Отдохнули после перехода с Самоа, провели ремонт пробоины, вызванной нападением акулы куки-каттер (cookiecutter shark — небольшая светоизлучающая акула в форме сигары) в районе островов Туамоту, названных русскими мореплавателями в XIX веке островами россиян.

Немного познакомились с островом и его обитателями. Зелёный остров, утопающий в дикой растительности, через которую невозможно пробиться ввиду её густоты. Многие места совсем не тронуты человеком. Самая высокая гора Носуралеву — 1032 метра.

Два района, разделяемые горным хребтом, два города Савусаву и Лабаса. Горячие источники, в которых можно варить рыбу.

Посетили священный камень, который лежит в земле. 30 лет назад камень был высотой полметра, а сейчас он возвышается над землёй на 4-5 метров. Фиджианец Баба, который привёз нас к камню, утверждает, что 30 лет назад в возрасте 10 лет он с отцом приходил к этому камню и наклонялся, чтобы погладить его верхушку.

— Камень вырос и продолжает расти, — говорит Баба.

Мы поначалу засомневались, потом обсудили и решили, что камень действительно может расти, только не в прямом смысле, а в переносном.

Камень пирамидальной формы, какие-то процессы под поверхностью земли его выдавливают вверх. Камень становится выше и больше в размерах. Фиджианцы, среди которых половина — этнические индусы, сформировали поверие, что камень растёт. Поэтому он стал Храмом, предметом поклонения. Камень украсили статуэтками божеств и разными священными предметами. Среди богов я узнал индийского Бога Ганеша с головой слона. Камень забетонировали и обнесли забором.

Фиджианцы приветливы, улыбчивы. Многие говорят каждому встречному «Була» — привет. Спасибо — «винака». До свидания — «мозе».

Посетили производство копры, для которого используются кокосовые орехи. На острове много кокосовых плантаций. Копра — это внутренняя мякоть кокоса. Кокосы привозят на фабрику. Там есть зона, где кокосы рубят пополам. Есть территория, где отделяют внутреннюю часть кокосовых орехов, зал для измельчения. Территория для осушки. Способов осколки два: один — сухим воздухом для создания чистой копры, из которой делают кокосовое масло для кухни, второй — на огне. После сушки на огне получается полуфабрикат, из которого готовят разные косметические и пищевые продукты.

Коренное население, заселившее остров более 3000 лет назад, относится к культуре «Лапита». По составу аборигены являют собой народ, промежуточный между меланезийцами и полинезийцами. Когда-то, ещё до нашей эры, миграции по океану шли от Малайзии на восток. В Северной части Тихого океана сформировалась Микронезия, ближе к центру в районе архипелагов Фиджи и Самоа — Меланезия. Далее на запад на островах Французской Полинезии и острове Пасхи — Полинезия.

Остров привлекает моряков и туристов из Австралии, Новой Зеландии, США, Франции, Канады и других стран. Мы стоим в Марине Копра Шед (гавань для яхт), где нас тепло принял собственник Марины, австралиец Джеф. Он учёный-геолог, изучает подводные ресурсы Тихого океана, минералы, нефть. Ведёт научные исследования и изыскания, пишет книги.

Менеджер — фиджианка Долли — заправляет всем процессом в Марине. Джефф говорит смеясь, что здесь босс — это Долли, «а я так, сижу в кабинете». Кстати, с разрешения Джеффа я могу сидеть в его кабинете и заниматься отчётами.

Моряки приняли нас с удивлением и восхищением. В пятницу 4 августа на территории Марины Копра Шед мы провели встречу с морской общественностью Фиджи. Пришли все моряки, чьи яхты стоят в порту Савусаву — французы, канадцы, новозеландцы, австралийцы. Подошли американцы с исследовательского судна Массачусетского университета. Они изучают экологию мирового океана.

Мы со Станиславом подробно рассказали об открытиях Крузенштерна, Беллинсгаузена, Коцебу, Литке и других русских моряков XIX века. Рассказали про нашу экспедицию, цели и задачи. Продемонстрировали видео и фото. Показали на карте наш маршрут и маршруты предшественников.

Большой интерес вызвал наш рассказ о Сибири, о Томске и Новосибирске, об университетах и студентах, о науке и образовании, о природе, снеге, животном мире.

Ролик про новогодний Томск был встречен ажиотажем. Неоднократно наш рассказ сопровождался аплодисментами.

Нас на встрече было трое: наш экипаж от Таити до Австралии — Евгений Ковалевский, Станислав Берёзкин, француз Винсент Боже. По итогам встречи ещё один француз изъявил желание пройти в экипаже до Вануату.

За оставшиеся пару дней хотим доремонтировать то, что необходимо, посетить город Лабаса, где нам интересны Храм Змеи и плавучий Остров.

Во вторник 8 августа планируем идти на Вити-Леву, Фиджи, оформить там выходной клиренс и идти далее на Вануату.

На пути к Вануату

Отрывок из дневника Евгения Ковалевского от 13 августа 2023 года (пунктуация и стиль сохранены)

Вити Леву, Фиджи — Порт Вила, Вануату, Russian Ocean Way

Проведя три благословенных дня в Марине Вуда на острове Вити-Леву, Фиджи, выходим в 11 утра на Вануату.

За три дня много сделали: отдохнули, провели работы на мачте по такелажу, законтрили дополнительные ванты (тросы для крепления мачты), подвесили две ванты для крепления лееров (Туго натянутые тросы, два конца которых закреплены на судовых конструкциях), набрали воды, набрали бензина 260 литров.

Купили дополнительной еды: консервы, яблоки, орешки, специи. Отправили 100 Гб видео в штаб и нашим креативным партнёрам. Сделали качественные фото катамарана для атрибутики. Записали несколько видео-синхронов про Фиджи для фильмов, роликов, Уроков из океана. Посетили два храма: Шри Шива Субраманья и Шри Кришна Кали. Сделали фото, видеосъёмки для пресс-центра.

Согласовали со штабом график дальнейшего движения: Фиджи — Вануату август, Вануату — Кернс, Австралия август-сентябрь, вдоль Австралии от Кернса до Дарвина сентябрь — октябрь, Австралия — Бали, Индонезия — октябрь.

К новому году план прибыть на Пхукет, Таиланд.

В Австралию прилетит Юлия, привезёт штагпирс (труба для мачты), другие важные запчасти, банковскую карту Киргизского банка для возможности оплаты в магазинах и других сервисах.

Провели встречу с моряками в марине Вуда, 80 человек.

Провели 116 экскурсий на катамаран для более чем 300 человек.

Оставили о российских моряках добрую славу.

Поразили всех-всех-всех новым опытом кругосветного мореплавания.

Подготовили статью для известного голландского парусного журнала.

Познакомились с русским моряком Анатолием, оказавшим нам существенную поддержку — дай Бог ему здоровья.