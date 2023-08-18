Туристам напомнили о смертельном водовороте в Азовском море в Краснодарском крае
Туристам, решившим отдохнуть в станице Должанской Ейского района Краснодарского края, напомнили, что в Азовское море есть опасный водоворот. Он находится у косы Долгая, которая считается изюминкой Должанки, в месте встречи вод Азовского моря и Таганрогского залива.
Как отмечают местные власти, многие туристы не знают об опасном явлении природы и ведут себя беспечно. Другие игнорируют предупреждения об опасности и запреты на купание в этих местах.
Однако если человек попадет в этот водоворот, выбраться ему будет трудно, как бы хорошо он не плавал, заявляют местные власти.
«Будьте бдительны, не поддавайтесь эйфории! Если есть запрет — это не случайность, а забота о безопасности вашей жизни», - призывает администрация Должанского сельского поселения Ейского района.