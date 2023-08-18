Туристам напомнили о смертельном водовороте в Азовском море

Туристам, решившим отдохнуть в станице Должанской Ейского района Краснодарского края, напомнили, что в Азовское море есть опасный водоворот. Он находится у косы Долгая, которая считается изюминкой Должанки, в месте встречи вод Азовского моря и Таганрогского залива.

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Как отмечают местные власти, многие туристы не знают об опасном явлении природы и ведут себя беспечно. Другие игнорируют предупреждения об опасности и запреты на купание в этих местах.

Однако если человек попадет в этот водоворот, выбраться ему будет трудно, как бы хорошо он не плавал, заявляют местные власти.