Названы курорты России с самой дешевой арендой жилья

Горячий Ключ, Ессентуки и Железноводск возглавили список курортов с самыми низкими ценами на посуточную аренду жилья в последнем месяце лета. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на данные сервиса бронирования жилья.

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Средние ставки в указанных городах не превышают 3 000 рублей за сутки. Так, например, в Горячем Ключе стоимость аренды равна примерно 2 540 рублям в день, в Ессентуках – 2650 рублям, а Железноводске – 2 780 рублям.

В рейтинг с бюджетными ценами на аренду также вошли Шепси, Судак, Феодосия, Туапсе и Хунзах.

Эксперты рассказали, что туристы, как правило, тратят на аренду жилья на курортах в августе около 20 000 рублей. Что касается средней продолжительности поездки, то она составляет 6 дней.