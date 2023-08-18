Россиянка описала отдых в Анапе словами «не думала, что все будет так плохо»

Туристка из Москвы побывала в Анапе и рассказала, что ее разочаровал сервис в отеле и ресторанах. Мнение россиянки привел телеканал «Сочи24».

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По словам туристки, она не ожидала многого от отдыха на юге России. Ей нужны были только море, вкусная еда и чистый номер.

«Я не думала, что все будет так плохо», — описала свои впечатления женщина.

Москвичка пожаловалась, что номер в отеле выглядел убого и не соответствовал фото в интернете.

«Ну вы же такие деньги с людей дерете — что, жалко покрывала заменить? Администрации плевать на все», — возмутилась туристка.

Она добавила, что сотрудники отеля даже не сделали замечание компании отдыхающих, которая шумела и распивала алкоголь ночью.

Хотя, по мнению путешественницы, еда в кафе Анапы была вкусная, качество обслуживания сильно уступало московскому. Сам город напомнил туристке 1990-е или 2000-е годы. При этом она отметила, что фотографы «с чахлыми обезьянками» на курорте туристов больше не беспокоят.