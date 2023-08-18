Искусанную клопами туристку выгнали из пятизвездочного отеля Кемера

Россиянка отправилась на отдых в Кемер с пожилой матерью, но вместо релакса, отличного сервиса и приятных впечатлений получила проблемы и расстроенное здоровье. Женщина заявила, что в пятизвездочной турецкой гостинице Kilikya Palace Göynük ее искусали клопы. За путевку туристка заплатила 330 тысяч рублей.

© Unsplash

Вскоре после заселения в номер женщина вся покрылась красными пятнами, которые зудели.

Она обратилась к врачу, тот начал лечить ее «от аллергии на красное». Сыпь, однако, не прошла, а вскоре россиянка увидела в кровати мертвых клопов, передает Telegram-канал «Shot ПРОВЕРКА».

Женщина обратилась на ресепшен, но там ее отказались переселить, предложили только поменять белье и обратиться к врачу отеля за 30 долларов.

Представитель туркомпании тоже не помог – наоборот, обвинил клиентку в том, что она якобы сама привезла в гостиницу заразу. Также агент пригрозил вызвать полицейских за слово «клоп» без подтверждающих документов.