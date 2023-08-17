На Кипре отмечают рост числа иностранных туристов

Власти Кипра констатируют рост числа иностранных туристов по сравнению с прошлым годом, но при этом признают, что сокращение российского сегмента из-за введенных против РФ санкций отразилось на поступлениях в бюджет республики. Как сообщила в четверг Статистическая служба острова, число туристов, прибывших в страну в июле, составило 523,7 тыс. по сравнению с 454,6 тыс. в июле 2022 года, увеличившись на 15,2%. За период с января по июль нынешнего года количество прибывших на остров иностранных гостей составило 2,1 млн по сравнению с 1,6 млн за аналогичный период 2022 года, что означает рост на 27,5%.

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Вместе с тем кипрские власти вынуждены констатировать, что сокращение числа российских и украинских туристов, произошедшее после начала специальной военной операции, сказывается на бюджете республики.

"Мое личное мнение заключается в том, что Россия и Украина - это два ценных рынка, в которых мы всегда будем заинтересованы. В частности, российский рынок - это рынок, который давал нам хороший приток в последние годы, [особенно] в начальные и последние месяцы туристического сезона, поскольку, как мы знаем, много россиян приезжало на Кипр даже в ноябре", - заявил газете "Политис" глава Госкомитета по туризму Кипра Костас Кумис. "Потеря российского рынка остается потерей вне зависимости от того, полностью ли компенсировано его отсутствие", - добавил кипрский чиновник.