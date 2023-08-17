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В Шотландии для туристов открыли смертельно опасный остров

Для смелых путешественников открыли "жуткий остров сибирской язвы, остававшийся необитаемым 48 лет после смертоносных испытаний". Об этом сообщает "Турпром".

Для туристов открыли смертельно опасный остров
© Unsplash

У расположенной недалеко от побережья Шотландии локации под названием Груинард необычная история. Так, в 1942 году британские военные ученые испытывали на острове возможности применения смертоносного оружия (как химического, так и биологического).

Место хорошо подходило для подобных целей: остров находится относительно далеко от населенных территорий. Считается, что в те годы на кусочек суши завезли около 80 овец, рядом с которыми взорвали бомбы, наполненные бактериями сибирской язвы. После эксперимента и выброшенных в воздух опасных испарений остров не могли обезопасить в течение почти полувека.

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После распыления раствора с особым дезинфицирующим составом и объявления Груинарда безопасным для посещения наследники первоначальных владельцев выкупили его. А далее решили сделать остров новой достопримечательностью для любителей экстремального типа туризма.

Примечательно, что желающих посетить Груинард путешественников предупреждают о потенциальной опасности мероприятия и отмечают, что визит на остров они предпринимают "на свой страх и риск".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Турции из-за экстремальной влажности не видно моря.