Для туристов открыли смертельно опасный остров

Для смелых путешественников открыли "жуткий остров сибирской язвы, остававшийся необитаемым 48 лет после смертоносных испытаний". Об этом сообщает "Турпром".

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У расположенной недалеко от побережья Шотландии локации под названием Груинард необычная история. Так, в 1942 году британские военные ученые испытывали на острове возможности применения смертоносного оружия (как химического, так и биологического).

Место хорошо подходило для подобных целей: остров находится относительно далеко от населенных территорий. Считается, что в те годы на кусочек суши завезли около 80 овец, рядом с которыми взорвали бомбы, наполненные бактериями сибирской язвы. После эксперимента и выброшенных в воздух опасных испарений остров не могли обезопасить в течение почти полувека.

После распыления раствора с особым дезинфицирующим составом и объявления Груинарда безопасным для посещения наследники первоначальных владельцев выкупили его. А далее решили сделать остров новой достопримечательностью для любителей экстремального типа туризма.

Примечательно, что желающих посетить Груинард путешественников предупреждают о потенциальной опасности мероприятия и отмечают, что визит на остров они предпринимают "на свой страх и риск".