Эксперт разъяснила особенности чартерных рейсов

Коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина рассказала об особенностях чартерных рейсов. По её словам, чартеры организуют туроператоры по конкретному направлению в курортный сезон, то есть у них нет постоянного графика.

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«Билеты на чартеры, как правило, значительно дешевле, чем на регулярку, но такая экономия может обернуться самыми разными неожиданностями. Выбирая более дешёвый вариант, надо быть к ним готовым», — заявила Рындина в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, чартеры летают вне расписания, то есть оператор может переносить, объединять или добавлять вылеты.

Как отметила эксперт, на чартерных рейсах кормят пассажиров, но только при полётах продолжительностью более шести часов.