В Турции недосчитались более 1,5 млн российских туристов

Турецкие отельеры уже недосчитались более 1,5 миллиона российских туристов в этом году
Отельеры Турции бьют тревогу: россияне не только массово скупают курортную недвижимость, но и переманивают своих соотечественников, приезжающих на отдых. Только за прошлый месяц граждане РФ приобрели 996 жилых объектов в провинции Анталья, и это максимальный показатель среди иностранных покупателей.
«С января по июль в этих домах останавливались 17–18% российских туристов, т. е. 1,6 млн человек из более чем 8 млн иностранцев, прибывших за первые 7 месяцев. И такое происходит не только в Средиземноморье, но и по всей Турции. В этих случаях арендодатели обычно не регистрируют свой бизнес», – отметил президент Ассоциации туристических агентств (TÜRSAB) Средиземноморского региона Риза Перчин. Он также добавил, что нынешние показатели по турпотоку из РФ (2,6 млн человек за первые полгода) даже ниже, чем в допандемийном 2019-м (2,7 млн человек).
Эксперты связывают ситуацию с общим состоянием экономики страны, платежеспособностью иностранных гостей, ценами на отдых и растущим числом предложений по сдаче отпускного жилья.
«Конечно, Airbnb и частная аренда все равно не могут быть полноценной альтернативой отелю. Но проблема есть, и она также связана с общими экономическими трудностями и изменением туристического профиля после пандемии», – пояснил представитель рабочей группы по туризму городского совета Анталти Реджеп Явуз.
Власти также обратили внимание на ситуацию и решили начать с регулирования рынка аренды жилья. До конца этого года будет разработан закон, обязывающий иностранных владельцев домов и квартир в Турции регистрировать сдаваемую недвижимость и платить налог.