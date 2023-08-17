В Турции недосчитались более 1,5 млн российских туристов

«С января по июль в этих домах останавливались 17–18% российских туристов, т. е. 1,6 млн человек из более чем 8 млн иностранцев, прибывших за первые 7 месяцев. И такое происходит не только в Средиземноморье, но и по всей Турции. В этих случаях арендодатели обычно не регистрируют свой бизнес», – отметил президент Ассоциации туристических агентств (TÜRSAB) Средиземноморского региона Риза Перчин. Он также добавил, что нынешние показатели по турпотоку из РФ (2,6 млн человек за первые полгода) даже ниже, чем в допандемийном 2019-м (2,7 млн человек).