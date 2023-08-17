Эксперты дали советы путешествующим в одиночку людям

«Лучше всего выбирать страны на основе рейтинга безопасности World Risk Index и миролюбия Global Peace Index. В 2023 году к ним относятся Исландия, Дания, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Сингапур и др. Если эти направления вас не интересуют, изучите экономическую и политическую обстановку той страны, куда хотите поехать, и примите взвешенное решение», — отметили эксперты.