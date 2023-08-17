Эксперты дали советы путешествующим в одиночку людям

Туристам посоветовали сверяться с рейтингами безопасности при планировании одиночного путешествия
Специалисты сервиса OneTwoTrip дали рекомендации по планированию одиночного путешествия.
Об этом сообщает газета «Известия».
«Лучше всего выбирать страны на основе рейтинга безопасности World Risk Index и миролюбия Global Peace Index. В 2023 году к ним относятся Исландия, Дания, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Сингапур и др. Если эти направления вас не интересуют, изучите экономическую и политическую обстановку той страны, куда хотите поехать, и примите взвешенное решение», — отметили эксперты.
Также рекомендуется составить список локаций, запланированных к посещению, забронировать жильё онлайн, продумать путь от аэропорта и между остановочными пунктами.
«В соло-путешествиях роль самого верного друга выпадает вашему смартфону. Позаботьтесь о том, чтобы он был исправен, имел достаточно памяти, установите важные приложения», — говорится в рекомендациях.
Кроме того, желательно подготовить все необходимые документы и их копии в бумажном и электронном виде.
«Постарайтесь узнать как можно больше о традициях, обычаях государства и особенностях менталитета жителей», — добавили специалисты.