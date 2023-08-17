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Екатеринбург и Сочи вошли в топ популярных направлений читинского аэропорта

Самыми востребованными направлениями среди забайкальцев по итогам июля стали Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск и Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе читинского аэропорта.

Екатеринбург и Сочи вошли в топ популярных направлений читинского аэропорта
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Так, сообщается, что пассажиропоток увлечился на 24,9% и составил 88 459 пассажиров.

Также аэропорт обеспечил выполнение 517 взлетно-посадочных операций.

Самыми востребованными направлениями внутри страны стали Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск и Сочи.