"Аэрофлот" запустит прямые рейсы на популярные курорты из Екатеринбурга

Зимой "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Таиланд и ОАЭ
Зимой авиакомпания "Аэрофлот" начнет осуществлять рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Индию. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на слова руководителя представительства перевозчика в уральской столице.
Он уточнил, что из Екатеринбурга можно будет улететь в Бангкок и на Гоа. На сегодняшний день ведутся переговоры по согласованию слотов в соответствующих аэропортах.
Кроме того, в зимнем расписании сохранятся рейсы из столицы Урала в Стамбул, Минеральные Воды и Сочи.
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