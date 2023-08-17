"Аэрофлот" запустит прямые рейсы на популярные курорты из Екатеринбурга

Зимой авиакомпания "Аэрофлот" начнет осуществлять рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Индию. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на слова руководителя представительства перевозчика в уральской столице.

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Он уточнил, что из Екатеринбурга можно будет улететь в Бангкок и на Гоа. На сегодняшний день ведутся переговоры по согласованию слотов в соответствующих аэропортах.

Кроме того, в зимнем расписании сохранятся рейсы из столицы Урала в Стамбул, Минеральные Воды и Сочи.