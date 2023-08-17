Жители Железноводска недовольны полуголыми туристами

В следующем году на курортном озере "Тридцатка" в Железноводске будут установлены информационные знаки, призывающие не выходить с зоны пляжа в купальнике или плавках. Об этом глава популярного российского курорта Евгений Бакулин сообщил в своем телеграмм-канале.

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Губернатор отметил, что к нему на прием граждан пришли местные жители, "которые не хотят видеть на улицах города раздетых туристов". В связи с озвученными недовольствами Бакулин напомнил о том, что нахождение в купальнике разрешено исключительно на территории пляжа, и даже прогуливаться по набережной следует в одежде.

"Мы столкнулись с этим совсем недавно, ранее такого вида отдыха у нас не было. С появлением такого благоустроенного озера "морской" дресс-код стал у нас частым явлением и даже на территории курортного парка", – высказался на этот счет глава Железноводска.

Он также обратил внимание, что правило необходимо соблюдать во благо здоровья, так как одежда позволяет избегать "бесконтрольного приема солнечных ванн".