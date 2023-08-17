Россиянам объяснили, как уход SITA повлияет на авиаперелеты

«Есть альтернатива – система «Пегас». Она используется в Иране, России, Индии, Пакистане. Система по сути аналогична. Но, опять же, переход программного обеспечения — это тоже время, это тоже деньги. Я допускаю, что будут определенные сбои, так же, как это было с системой Amadeus, когда Аэрофлот в прошлом году на нее вынужденно переходил», — сказал Герасимов.