Россиянам объяснили, как уход SITA повлияет на авиаперелеты
Отключение авиакомпаний, выполняющих рейсы в Россию или из нее, от каналов швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA) в сентябре этого года не повлияет на безопасность полетов, сказал в беседе с «Общественной службой новостей» заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
В России есть другие протоколы, которые позволят организовать воздушное движение, отметил эксперт. Однако, по его мнению, в совокупности с другими факторами это может отразиться на количестве полетных программ и стоимости самих перелетов.
«Есть альтернатива – система «Пегас». Она используется в Иране, России, Индии, Пакистане. Система по сути аналогична. Но, опять же, переход программного обеспечения — это тоже время, это тоже деньги. Я допускаю, что будут определенные сбои, так же, как это было с системой Amadeus, когда Аэрофлот в прошлом году на нее вынужденно переходил», — сказал Герасимов.
Росавиация до этого сообщала, что уход SITA из России не оказывает негативного влияния на отрасль. По данным ведомства, с 2022 года российские авиакомпании и аэропорты внедряют альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественного производства.
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