"Парилка": в Турции из-за экстремальной влажности не видно моря
В Анталье уровень влажности достиг экстремальных 85%. Из-за этого на курортах не видно моря. Об этом сообщает издание Hurriyet.
По словам экспертов, в августе уровень влажности в регионе "зашкаливает", из-за чего курорт превратился в "парилку". В воздухе образовались плотные облака и пар, затянувшие весь город и море.
Из-за влажности в Анталье также возникли проблемы с авиационным сообщением. Несколько самолетов с туристами не смогли совершить посадку в аэропорту города из-за плохой видимости и были перенаправлены в другие регионы Турции.
Оптимальной считается влажность 50-60%.
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