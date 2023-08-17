"Парилка": в Турции из-за экстремальной влажности не видно моря

В Анталье уровень влажности достиг экстремальных 85%. Из-за этого на курортах не видно моря. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По словам экспертов, в августе уровень влажности в регионе "зашкаливает", из-за чего курорт превратился в "парилку". В воздухе образовались плотные облака и пар, затянувшие весь город и море.

Из-за влажности в Анталье также возникли проблемы с авиационным сообщением. Несколько самолетов с туристами не смогли совершить посадку в аэропорту города из-за плохой видимости и были перенаправлены в другие регионы Турции.

Оптимальной считается влажность 50-60%.