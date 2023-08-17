В Петербурге официально заработал китайский визовый центр

Китайский визовый центр официально открылся в Северной столице на Литейном проспекте, в доме 26, литера А.

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На центр будет возложена ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, прием оплаты (в том числе за срочность), сбор биометрических персональных данных заявителей, выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей.

Комментируя это событие, заместитель генерального консула КНР Чжан Сяоцин отметил, что в визовый центр оснащен первоклассной техникой и в нем созданы комфортные условия для желающих оформить визу в Китай.

Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге пообещало оказывать «большую поддержку визовому центру во всех визовых работах».

По словам заместителя представителя МИД РФ в Петербурге Владимира Алимова, открытие визового центра Китая в городе на Неве и его дальнейшая работа и развитие «внесет весомый вклад в укрепление российско-китайского сотрудничества».